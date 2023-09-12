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  1. В Україні

Обрано голову Теофіпольського райсуду Хмельницької області

19:36, 12 вересня 2023
Головою Теофіпольського районного суду Хмельницької області обрано Андрія Самойловича.
Обрано голову Теофіпольського райсуду Хмельницької області
Фото: facebook.com/tfp.km.court.gov.ua
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8 вересня відбулися збори суддів Теофіпольського районного суду Хмельницької області. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Під час зборів було обрано голову суду, яким став Самойлович Андрій Павлович.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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