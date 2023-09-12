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У Сенаті США вимагають розслідування щодо дії Ілона Маска через зрив операції у Криму

09:52, 12 вересня 2023
Дії Ілона Маска, коли той відмовив Україні підключити Starlink біля Криму для атаки на росіян, можуть розслідувати у США.
У Сенаті США вимагають розслідування щодо дії Ілона Маска через зрив операції у Криму
Фото: GettyImages
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Сенатор-демократ від штату Массачусетс Елізабет Уоррен вважає, що Конгресу США необхідно провести розслідування обставин відключення супутникового зв'язку Starlink біля окупованого Криму, через який зірвалася спецоперація України з атаки на флот росії, пише Bloomberg.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявляв, що не відключав Starlink біля Криму, але відмовив Україні підключити його для атаки на росіян.

«Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер», - сказала вона в Капітолії.

Очікується, що Маск буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі із сенаторами у Капітолії у середу. Уоррен, яка представляє Комітет із збройних сил, сказала, що Міністерство оборони США має переглянути свої договірні відносини з компанією SpaceX.

Голова того ж комітету Джек Рід, демократ із Род-Айленда, також висловив стурбованість з приводу цієї проблеми та зазначив, що уряди традиційно контролюють супутники, а президенти вирішують, що з ними робити.

Він також додав, що відбулися дуже позитивні зміни, коли SpaceX знизила вартість доступу в космос, у тому числі для запусків з метою національної безпеки, «але він не може бути останнім словом, коли справа стосується національної безпеки», - сказав Рід про Маска.

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