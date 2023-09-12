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  1. В мире

В Сенате США требуют расследования относительно действий Илона Маска из-за срыва операции в Крыму

09:52, 12 сентября 2023
Действия Илона Маска, когда тот отказал Украине подключить Starlink возле Крыма для атаки на россиян, могут расследовать в США.
В Сенате США требуют расследования относительно действий Илона Маска из-за срыва операции в Крыму
Фото: GettyImages
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Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен считает, что Конгрессу США необходимо провести расследование обстоятельств отключения спутниковой связи Starlink возле оккупированного Крыма, из-за которого сорвалась спецоперация Украины по атаке на флот рф, пишет Bloomberg.

Напомним, ранее Илон Маск заявлял, что не отключал Starlink возле Крыма, но отказал Украине подключить его для атаки на россиян.

«Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер», — сказала она в Капитолии.

Ожидается, что Маск будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии в среду. Уоррен, представляющая Комитет по вооруженным силам, сказала, что Министерство обороны США должно пересмотреть свои договорные отношения с компанией SpaceX.

Председатель того же комитета Джек Рид, демократ из Род-Айленда, также выразил обеспокоенность по поводу этой проблемы и отметил, что правительства традиционно контролируют спутники, а президенты решают, что с ними делать.

Он также добавил, что произошли очень положительные изменения, когда SpaceX снизила стоимость доступа в космос, в том числе для запусков в целях национальной безопасности, «но он не может быть последним словом, когда дело касается национальной безопасности», — сказал Рид о Маска.

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