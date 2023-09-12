Декларації будуть відкритими: Зеленський наклав вето на законопроект про е-декларування

У відеозверненні Зеленський заявив, що реєстр декларацій треба відкрити вже зараз.

Фото: president.gov.ua

У вівторок, 12 вересня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наклав вето на законопроект, який залишав реєстр декларацій закритим ще на рік.

«Вето. Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування.

Обмеження неприйнятні.

Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко», - заявив Глава держави.

Раніше ми писали, що Зеленського просять ветувати закон про відновлення декларування та відкрити доступ до Реєстру декларацій.

Крім того, група депутатів Європарламенту закликала Зеленського ветувати закон про е-декларації.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування. Так, у законопроекті 9534 про відновлення декларування поправка щодо публічного доступу до Реєстру декларацій не була підтримана. Тож, декларації треба буде подавати, але ознайомитися з ними поки зможе лише НАЗК та інші уповноважені суб’єкти.

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