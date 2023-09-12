Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
«Схоже на цілеспрямовану атаку»: Давид Арахамія та Михайло Федоров назвали маніпуляцією дослідження про те, що 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію

Давид Арахамія та Михайло Федоров вважають маніпуляцією результати дослідження Фонду імені Ілька Кучеріва про те, що майже 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію, а Руслан Стефанчук заявив, що цим «хтось хоче вбити клин між українцями».

Кабмін заборонив пересилати поштою деякі документи, харчі, які швидко псуються, та валюту, - вони підлягатимуть вилученню

Уряд заборонив пересилати харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів, а також документи в міжнародних поштових відправленнях – за деякими виключеннями.

Чи потрібен Україні спеціальний інспектор від США для нагляду та контролю, - NYT

Деякі республіканці наполягають на призначенні спеціального генерального інспектора для України, на кшталт офісу, створеного для Афганістану, - New York Times.

Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва передадуть ВККС

Ще частину обладнання передадуть Київському окружному адміністративному суду.

Прогрес України у судовій реформі є вражаючим, — міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Незважаючи на вражаючий, за її словами, прогрес у судовій реформі, Анналена Бербок закликала Україну робити більше для боротьби з корупцією.

  1. В Україні

Декларації будуть відкритими: Зеленський наклав вето на законопроект про е-декларування

10:15, 12 вересня 2023
У відеозверненні Зеленський заявив, що реєстр декларацій треба відкрити вже зараз.
Декларації будуть відкритими: Зеленський наклав вето на законопроект про е-декларування
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У вівторок, 12 вересня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наклав вето на законопроект, який залишав реєстр декларацій закритим ще на рік.

«Вето. Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування.

Обмеження неприйнятні.

Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко», - заявив Глава держави.

Раніше ми писали, що Зеленського просять ветувати закон про відновлення декларування та відкрити доступ до Реєстру декларацій.

Крім того, група депутатів Європарламенту закликала Зеленського ветувати закон про е-декларації.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування. Так, у законопроекті 9534 про відновлення декларування поправка щодо публічного доступу до Реєстру декларацій не була підтримана. Тож, декларації треба буде подавати, але ознайомитися з ними поки зможе лише НАЗК та інші уповноважені суб’єкти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду