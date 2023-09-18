Органи соцзахисту мають отримати доступ до реєстру зруйнованого та пошкодженого житла, — Верещук

А до тих пір не можна призупиняти виплати власникам такого житла.

Фото: minre.gov.ua

Органи соцзахисту мають отримати доступ до реєстру зруйнованого та пошкодженого житла. А до тих пір не можна призупиняти виплати власникам такого житла. Про це заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Під час засідання Координаційного штабу з питань ВПО було розглянуто, в тому числі, питання доступу органів соціального захисту до Держреєстру пошкодженого та знищеного майна. Це потрібно для продовження виплати допомоги особам, житло яких внаслідок бойових дій зруйноване або стало непридатним для проживання.

Верещук доручила відповідальним міністерствам вжити невідкладних заходів для вирішення питання доступу органів соціального захисту до відповідного реєстру.

«Неприпустимо призупиняти виплати допомоги на проживання власникам зруйнованого та пошкодженого житла. Управління соціального захисту наразі не мають доступу до Реєстру, але скоро цю проблему має бути вирішено. Люди мають продовжувати отримувати належну їм підтримку від держави», – акцентувала віце-прем'єр-міністр.

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