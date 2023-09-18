Чим скоріше кордон зникне разом із митними пунктами пропуску, тим скоріше ми поборемо корупцію — Шмигаль

За словами Дениса Шмигаля, корупція на українській митниці повністю зникне тільки разом з кордоном з ЄС.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що повністю позбутися корупції на українській митниці вдасться лише тоді, коли Україна стане членом ЄС. Про це він сказав на пресконференції, передає Укрінформ.

За його словами, Україна вже докладає чимало зусиль для реформування митних органів. Зокрема, запроваджено електронну чергу, поставлено завдання обладнати всі пункти прикордонного і митного контролю камерами.

Також триває робота з країнами-партнерами, в першу чергу із Польщею та Румунією, із запровадження спільного митного контролю.

«Ці заходи мінімізують вплив корупції. Ми також продовжуємо діджиталізацію всіх сфер діяльності митної служби. Але тотально, до нуля, здолати корупцію на українських митних пунктах пропуску можна буде, коли Україна стане членом Європейського Союзу. Чим скоріше кордон зникне разом із митними пунктами пропуску, тим скоріше ми поборемо корупцію», – заявив Шмигаль.

Раніше ми писали, що СБУ викрила корупційні схеми у податковій службі та на трьох обласних митницях.

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