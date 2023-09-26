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Кабмин запретил стражам порядка вмешиваться в таможенный контроль товаров, — Гетманцев

12:04, 26 сентября 2023
Правительством поставлена точка с возможностью правоохранителей вмешиваться в процесс осуществления таможенного контроля товаров путем направления поручений таможенникам относительно осуществления таможенного досмотра товаров и привлечения их к таким осмотрам.
Кабмин запретил стражам порядка вмешиваться в таможенный контроль товаров, — Гетманцев
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Кабмин постановлением от 19 сентября 2023 исключил пункт 14 из Исчерпывающего перечня оснований, при наличии которых таможенным органом может проводиться осмотр (переосмотр) товаров, которым предусматривалась возможность предоставления правоохранителями обязательных для выполнения поручений на проведение осмотра. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

«Правительством поставлена точка с возможностью правоохранителей вмешиваться в процесс осуществления таможенного контроля товаров путем направления поручений таможенникам относительно осуществления таможенного досмотра товаров и привлечения их к таким осмотрам», — отметил он.

Гетманцев попросил бизнес информировать его лично или комитет о случаях игнорирования правоохранителями вышеупомянутого решения правительства или вмешательства в процесс таможенного оформления.

«Напоминаю таможенникам об отсутствии оснований для принятия каких-либо писем от правоохранителей об их участии в таможенных процедурах или влиянии на них», - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «чем скорее граница исчезнет вместе с таможенными пунктами пропуска, тем скорее мы поборем коррупцию».

Добавим, что Кабмин исключил из постановления норму об досмотре авто таможенниками по поручению правоохранителей.

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