26 сентября: какой сегодня праздник и главные события

26 сентября празднуют Всемирный день здоровья окружающей среды

Во вторник, 26 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

26 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день контрацепции. Был создан по инициативе международных организаций и учреждений, занимающихся репродуктивным здоровьем женщин и мужчин в сентябре 2007 года. Главным лозунгом этого события является снижение числа незапланированных беременностей. Нужно понимать, что контрацепция – это индивидуальная ответственность каждого.

Также 26 сентября — Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Событие было создано по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН согласно решению от 5 декабря 2013 года. Главная ее цель состоит в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам ядерного оружия и обеспечению безопасности во всем мире.

А еще 26 сентября — Всемирный день здоровья окружающей среды. Сначала событие было популярно на территории Индонезии (с 2011 года) и во время первого празднования студенты исполнили гимн праздника, музыку и слова, к которому написали сами. Уже год спустя событие распространилось на Африку и некоторые страны Европы.

26 сентября — День рождения граммофона. Поклонники музыки празднуют в этот день особый праздник. Ведь именно 26 сентября 1877-го известный ученый Эмиль Берлинер получил патент на новое изобретение — граммофон. Интересно, что прибор, способный записывать звук на пластинку (фотограф) изобрел немного раньше того же года американский изобретатель Томас Эдисон.

Какой сегодня церковный праздник

26 сентября в церковном календаре – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По церковным преданиям, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и был призван вместе с ним в число учеников Иисуса Христа. Иаков и Иоанн были, вместе с апостолом Петром, входили в список наиболее приближенных ко Христу апостолов. Втроем они стали свидетелями воскресения дочери Иаира. Также только им Христос позволил видеть Его Преображение.

Календарь важных событий за 26 сентября:

1371 год — в битве в долине реки Марица объединенные сербско-болгарско-валасько-венгерско-хорватские войска терпят поражение от османов;

1580 год — английский пират Фрэнсис Дрейк завершает второе в мире кругосветное плавание;

1687 год — в результате обстрела Афин венецианской армией частично разрушен Парфенон;

1815 год — герцога Ришелье назначают премьер-министром и министром иностранных дел Королевства Франция;

1913 год — в Киеве начинается суд по делу Бейлиса;

1930 год — польские власти запретили деятельность Пласта;

1951 год — Бундестаг голосует за выплату послевоенных репараций евреям;

1960 год — Кеннеди и Никсон проводят между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты;

1961 год — на три недели американский гитпарад возглавляет Рой Орбисон с песней "Oh, Pretty Woman";

1962 год — провозглашают Йеменскую Арабскую Республику;

1969 год — выходит последний студийный альбом группы "Битлз" "Abbey Road";

1991 год — устанавливают консульские отношения между Украиной и Австрией;

1995 год — Украину принимают в Совет Европы;

2001 год — день рождения польской Википедии;

2012 год — убийство в ТРЦ "Караван", подозреваемый Ярослав Мазурок убивает трех охранников и ранит одного сотрудника торгового центра;

2021 год – в боксерском противостоянии между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа победу одерживает Усик.

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