Киевская таможня помешала вывозу из Украины древнего оружия возрастом от III тысячелетия до н.э.

Незаконная посылка содержала 50 металлических старинных предметов возрастом от III тысячелетия до н.э. до XII века н.э.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Киевские таможенники изъяли из трех международных почтовых отправлений древнее оружие и старинные реликвии от III тысячелетия до н.э. до XII века н.э, которые принадлежали историческому и культурному достоянию Украины, – сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Почтовые отправления содержали 50 металлических старинных предметов. Таможенники перенаправили эти вещи в специализированные музеи для дальнейшей экспертизы на предмет их культурной и исторической ценности. Экспертиза подтвердила подлинность всех предметов и их археологическое происхождение.

Среди найденного оружия был каменный нож, который может быть острием для ножа или кинжала и датируется эпохой ранней или средней бронзы (III-начало II тысячелетия до н.э.). Этот предмет был признан культурной ценностью.

В частности, в почтовых отправлениях также было найдено 50 бронзовых наконечников, предназначенных для стрел, которые эксперты признали метательным холодным оружием для боевых и охотничьих целей. Самый старый из наконечников, киммерийского типа, был датирован VIII – середины VII века до н.э. Остальные наконечники относились к различным периодам скифской истории. Все эти предметы были признаны как культурные и исторические ценности.

Кроме этого, среди изъятых предметов был боевой топор, изготовленный из кричного железа. Эксперты идентифицировали этот металлический предмет как топор, произведенный на территории Киевской Руси в Х-ХII веках. Это оружие также было признано культурной и исторической ценностью.

Посылки, которые содержали эти ценности, были отправлены за границу одним и тем же лицом из Винницкой области. Все культурные и исторические ценности, которые были обнаружены с нарушением таможенных правил, были изъяты.

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