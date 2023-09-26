Київська митниця завадила вивезенню з України стародавньої зброї віком від ІІІ тисячоліття до н.е.

Незаконна посилка містила 50 металевих старовинних предметів віком від ІІI тисячоліття до н.е. до XII століття н.е.

Джерело фото: Державна митна служба України

Київські митники вилучили з трьох міжнародних поштових відправлень давню зброю та старовинні реліквії від ІІI тисячоліття до н.е. до XII століття н.е, які належали історичному та культурному надбанню України, – повідомляє Державна митна служба України.

Поштові відправлення містили 50 металевих старовинних предметів. Митники перенаправили ці речі до спеціалізованих музеїв для подальшої експертизи на предмет їхньої культурної та історичної цінності. Експертиза підтвердила автентичність всіх предметів та їхнє археологічне походження.

Серед знайденої зброї був кам'яний ніж, який може бути вістрям для ножа або кинджала та датується добою ранньої чи середньої бронзи (ІІI-початок ІІ тисячоліття до н.е.). Цей предмет був визнаний культурною цінністю.

Зокрема, в поштових відправленнях також було знайдено 50 бронзових наконечників, призначених для стріл, які експерти визнали метальною холодною зброєю для бойових та мисливських цілей. Найстарший з наконечників, кіммерійського типу, був датований VIII – середини VII століття до н.е. Решта наконечників відносилися до різних періодів скіфської історії. Усі ці предмети були визнані як культурні та історичні цінності.

Крім цього, серед вилучених предметів була бойова сокира, виготовлена з кричного заліза. Експерти ідентифікували цей металевий предмет як сокиру, вироблену на території Київської Русі в Х-ХІІ століттях. Ця зброя також була визнана культурною та історичною цінністю.

Посилки, які містили ці цінності, були відправлені за кордон однією і тією ж особою з Вінничини. Всі культурні та історичні цінності, які були виявлені з порушенням митних правил, були вилучені.

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