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  1. В Україні

Пенсія в Україні: ПФ повідомив ситуацію з виплатами у вересні

19:15, 26 вересня 2023
У вересні на виплату пенсій спрямовано 58,3 млрд грн.
Пенсія в Україні: ПФ повідомив ситуацію з виплатами у вересні
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Пенсійний фонд України повідомив, що у понеділок, 25 вересня, завершив фінансування пенсій за вересень. Про це йдеться у пресслужбі ПФ.

У відомстві зазначають, що на виплати спрямовано 58,3 млрд грн, в тому числі 9,8 млрд грн – через АТ «Укрпошта», 48,5 млрд грн – через уповноважені банки.

«Станом на 25 вересня профінансовано:

1105,4 млн грн – на виплату житлових субсидій та пільг;

2027,4 млн грн – на страхові виплати, в тому числі на оплату лікарняних – 934,0 млн грн», - йдеться у заяві.

Раніше ми писали, що стягнення з рахунків Пенсійного фонду, призначених для виплати пенсій, конкретних сум може поставити під загрозу функціонування Пенсійного фонду та нанести шкоду необмеженій кількості осіб: позиція ВС.

Також ми повідомляли, як дізнатися розмір майбутньої пенсії та збільшити її. 

Додамо, в Україні деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплати, окрім основних пенсій.

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