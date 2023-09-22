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Як дізнатися розмір майбутньої пенсії та збільшити її: інструкція

07:45, 22 вересня 2023
Дізнатися розмір пенсії можна на порталі Пенсійного фонду України за допомогою пенсійного калькулятора.
Як дізнатися розмір майбутньої пенсії та збільшити її: інструкція
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Українцям розповіли, як дізнатися розмір майбутньої пенсії онлайн та збільшити її розмір.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що дізнатися розмір пенсії можна на порталі Пенсійного фонду України за допомогою пенсійного калькулятора.

  • Авторизуйтеся на сайті Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікаційний електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис чи BankID.
  • Відкрийте розділ «Портал персональних послуг» і оберіть «Пенсійний калькулятор». Усі дані, потрібні для розрахунку пенсії, у системі підтягуються автоматично. Не потрібно заповнювати вручну ні трудовий стаж, ні інформацію про місце роботи. Електронні сервіси дозволяють розрахувати все швидко і автоматично.

Міністерка наголосила, що у пенсійному кабінеті можна не тільки розрахувати пенсію, а й в один клік доплатити страхові внески, якщо ви хочете, щоб ваша пенсія була більша. Або ж допомогти вашим рідним отримувати більшу пенсію вже зараз, заплативши внески для меценатської пенсії.

«Це сервіси, які сьогодні вже успішно працюють. І ми будемо їх розширювати, щоб збільшувати можливості інвестувати у своє майбутнє»,– пояснила вона.

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