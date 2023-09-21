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«Повна перемога все ближча», — Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США та лідерами обох партій, фото

20:10, 21 вересня 2023
Було обговорено першочергові оборонні потреби України й посилення спроможностей української ППО, особливо напередодні зимового періоду.
«Повна перемога все ближча», — Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США та лідерами обох партій, фото
Фото: president.gov.ua
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У четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом і лідером Демократичної партії в Палаті представників США Хакімом Джефрісом. Про це повідомляє Офіс Президента.

Глава держави зазначив, що Україна щиро вдячнa Палаті представників, Конгресу, обом партіям, Президенту США, його адміністрації та всьому американському народові за непохитну підтримку.

«Разом ми досягли значного прогресу в захисті демократії, свободи й гідності – цінностей, на яких базуються обидві наші країни. Страждання українського народу від російських воєнних злочинів величезні, але вже понад половину окупованих українських територій звільнено від російських загарбників, і ми чітко бачимо, що повна перемога все ближча», – сказав він.

Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на полі бою. Було обговорено першочергові оборонні потреби України й посилення спроможностей української ППО, особливо напередодні зимового періоду.

Президент наголосив, що перемога України буде гарантією того, що ні росія, ні будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ.

«І, щоб перемогти, ми повинні бути разом. І перемагати разом. Ми розраховуємо на вас, на вашу постійну підтримку», – акцентував глава держави.

Раніше стало відомо, що Зеленському відмовили у виступі на спільному засіданні палат Конгресу США.

Додамо, що Зеленський закликав Конгрес США схвалити пакет допомоги Україні. «Якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну», — заявив глава держави.

 

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