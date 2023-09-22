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Судові рішення про штрафи у справах про адмінправопорушення автоматично потраплятимуть у Дію

07:56, 22 вересня 2023
Якщо людина сплачує штраф у Дії, ці дані про сплату автоматично потраплять до суду.
Судові рішення про штрафи у справах про адмінправопорушення автоматично потраплятимуть у Дію
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Як відомо, у березні 2023 року Міністерство цифрової трансформації повідомило, що відтепер у застосунку Дія за кілька кліків можна отримати електронне судове рішення. «Отримати цифровий документ можна у смартфоні за кілька секунд. Для цього зайдіть у Дію – натисніть Послуги – виберіть Судові справи – перегляньте судове рішення і за потреби завантажте собі на смартфон», - зазначили у Мінцифри.

У Мінцифри «Судово-юридичній газеті» тоді підтвердили, що держоргани зможуть приймати деякі судові рішення у Дії без потреби окремих виконавчих листів.

А 21 вересня команда Дії повідомила про те, що сплатити штрафи, передбачені постановами у справах про адміністративні правопорушення відтепер можна в Дії. Про це зазначила керівниця проектів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України, радниця голови ДСА Оксана Літвінова.

«Раніше, щоб отримати постанову та сплатити штраф, вам потрібно було йти в суд та підлаштовуватись під графік його роботи, та зараз один клік в Дія.

У Вас буде можливість ознайомитись із постановою суду, сплатити штраф та судовий збір, якщо Ви знаєте, що десь трішки схибили і оперативно потрібно виправитись.

Що потрібно?

  1. зареєструватись за посиланням.
  2. бути учасником судової справи про адмінправопорушення або якщо вже справа розглянута, а ви ще не сплатили штраф або не знаєте, чи суд вже ухвалив постанову», зазначила вона.

Стосовно механізму потрапляння таких постанов у Дію, то, за словами Оксани Літвінової, він наступний.

«Суд ухвалює судове рішення, вносить його до автоматизованої системи документообігу суду, судове рішення відправляється до Центральної бази даних, відправляється у Реєстр судових рішень, і за окремим методом отримання переліку судових рішень надходить в Дію.

Якщо людина сплачує штраф в Дія, ми передаємо дані автоматично до суду про сплату. І тоді не має бути жодних виконавчих проваджень.

Якщо сплатила в касі банку чи іншою платіжною системою має надати суду квитанцію», додала вона.

Автор: Наталя Мамченко

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