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Судебные решения о штрафах по делам об админправонарушениях будут автоматически попадать в Дію

07:56, 22 сентября 2023
Если человек уплачивает штраф в Дії, эти данные об оплате автоматически попадут в суд.
Судебные решения о штрафах по делам об админправонарушениях будут автоматически попадать в Дію
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Как известно, в марте 2023 года Министерство цифровой трансформации сообщило, что отныне в приложении Дія в несколько кликов можно получить электронное судебное решение. «Получить цифровой документ можно в смартфоне через несколько секунд. Для этого зайдите в Дію – нажмите Услуги – выберите Судебные дела – просмотрите судебное решение и при необходимости загрузите себе на смартфон», - отметили в Минцифре.

В Минцифре «Судебно-юридической газете» тогда подтвердили, что госорганы смогут принимать некоторые судебные решения в Дії без необходимости отдельных исполнительных писем.

А 21 сентября команда Дії сообщила о том, что уплатить штрафы, предусмотренные постановлениями по делам об административных правонарушениях, теперь можно в Дії. Об этом сообщила руководитель проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Украины, советница главы ГСА Оксана Литвинова.

«Раньше, чтобы получить постановление и уплатить штраф, вам нужно было идти в суд и подстраиваться под график его работы и сейчас один клик в Дії.

У Вас будет возможность ознакомиться с постановлением суда, оплатить штраф и судебный сбор, если Вы знаете, что где-то немного ошиблись и оперативно нужно исправиться.

Что нужно?

  1. зарегистрироваться по ссылке.
  2. быть участником судебного дела об админправонарушении или если уже дело рассмотрено, а вы еще не уплатили штраф или не знаете, суд ли уже принял постановление», отметила она.

Что касается механизма попадания таких постановлений в Дію, то, по словам Оксаны Литвиновой, он следующий.

«Суд принимает судебное решение, вносит его в автоматизированную систему документооборота суда, судебное решение отправляется в Центральную базу данных, отправляется в Реестр судебных решений, и по отдельному методу получения перечня судебных решений поступает в Дію.

Если человек платит штраф в Дії, мы передаем данные автоматически в суд об уплате. И тогда не должно быть никаких исполнительных производств.

Если уплатили в кассе банка или другой платежной системой, нужно предоставить суду квитанцию», добавила она.

Автор: Наталья Мамченко

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