Верховный Суд высказался, когда использование чужих фото из соцсети правомерно

Кассационный гражданский суд рассмотрел дело о правомерности распространения в социальных сетях чужих фото без согласия с соответствующими комментариями.

Размещение лицом фото в социальной сети в интернете без ограничения круга пользователей, которые могут просматривать это фото, является публичным показом фото, осуществляемым этим лицом самостоятельно.

Поэтому использование таких фото другими лицами правомерно, ведь предварительное распространение (размещение) в социальной сети было публичным и с согласия лица, своими действиями сделала такую информацию открытой.

В случае же, если фото были открыты только для определенного круга пользователей, то публичного распространения таких фото не было, а следовательно, их использование без согласия лица неправомерно. Такой вывод сделал Верховный Суд в постановлении от 19 июля 2023 г. по делу № 214/11028/21.

Обстоятельства дела

19 июля 2023 года Кассационный гражданский суд рассмотрел кассационную жалобу по делу о признании неправомерным использования ответчиком фотоизображений, принадлежащих истцам, размещенным в сети Интернет на ее странице в социальной сети «Facebook» под публикацией поста и приведшим к разглашению персональных данных третьим лицом.

Истцами выступали супруги, один из которых работает руководителем Коммунального предприятия «Ритуал Сервис Плюс», а ответчиком выступала депутат Криворожского городского совета.

Шла речь о распространении информации о частной (семейной) жизни истцов; признании обстоятельств распространения депутатом в сети Интернет на ее странице в социальной сети Facebook (по мнению истцов) негативной, недостоверной информации, не соответствующей действительности, которая унижает честь, достоинство, деловую репутацию руководителя КП «Ритуал Сервис Плюс»; обязательство совершить определенные действия и возмещение морального вреда.

Судами установлено, что один супруг занимал и в настоящее время занимает должность руководителя (директора) указанного коммунального предприятия, работает по срочному контракту. Его жена имеет собственную страницу в социальной сети Facebook, на которой публикует разные сообщения. Ее учетная запись по техническим настройкам имеет ограничения в конфиденциальности (ограниченность доступа для лиц, не являющихся ее подписчиками), а также запрет комментирования и распространения (репоста) публикаций, в том числе фото.

Мужчина также имеет собственную страницу в Facebook, на которой публикует различные сообщения, в том числе касающиеся деятельности Коммунального предприятия. Его аккаунт по техническим настройкам не имеет ограничений в доступе к его странице и произведенных им публикаций для лиц, не являющихся его подписчиками. Депутат имеет также собственную страницу в Facebook, на ее страницу подписано значительное количество человек.

Истцы отмечали, что ответчик публикует на своей странице в Facebook фото с их изображениями и разные сообщения с оскорбительными названиями.

Решением районного суда исковые требования истцов удовлетворено частично. Постановлением апелляционного суда изменено решение районного суда по части размера возмещения морального вреда и компенсации судебного сбора. В остальной части решение суда оставлено без изменений

Постановлением Верховного Суда судебные решения в части удовлетворения исковых требований отменены и принято в этой части новое решение, которым отказано в удовлетворении исков, учитывая следующее.

Согласно части первой статьи 277 ГК Украины физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены в результате распространения о нем и (или) членов ее семьи недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации.

В соответствии с частями первой, третьей статьи 308 ГК Украины фотография, другие художественные произведения, на которых изображено физическое лицо, могут быть публично показаны, воспроизведены, распространены только с согласия этого лица, а в случае его смерти – с согласия лиц, определенных частью четвертой статьи 303 настоящего Кодекса. Фотография может быть распространена без разрешения физического лица, изображенного на нем, если это вызвано необходимостью защиты его интересов или интересов других лиц.

Толкование статьи 308 ГК Украины дает основания утверждать, что по общему правилу фотография, на которой изображено физическое лицо, может быть публично показана, воспроизведена, распространена только с согласия физического лица. Исключением являются случаи, при которых физическое лицо позировало автору за плату, или это вызвано необходимостью защиты интересов изображенного физического лица или интересов других лиц. Впрочем, в последнем случае нужно учитывать, что использование любой информации, посягающей на конфиденциальность лица, должно быть оправдано преобладающим публичным интересом.

Во избежание неправомерного вмешательства в частную жизнь лица следует воздержаться от публикации откровенно личных фотографий, если только это напрямую не касается публичного интереса.

Законодательство не определяет, как должно быть оформлено согласие физического лица на использование фотографии с его изображением. То есть, давая оценку существованию соответствующего согласия, следует учитывать, что согласие может быть предоставлено в письменном виде, устно, а также в форме молчаливого согласия.

Молчаливое согласие может проявляться в том, что лицо знало и видело, что его снимают на фото или видеокамеру, но не высказало своих возражений относительно проведения съемок, а также в случае самостоятельного размещения фото или видеоизображения для неограниченного круга пользователей и без указания о существовании авторских или смежных прав на них.

Верховный Суд установил, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочным выводам о частичном удовлетворении требований истцов в части, касающейся использования ответчицей фото с изображениями истцов, которые были опубликованы в результате совместных действий последних в социальной сети Facebook на странице директора КП, которая открыта для просмотра неограниченного круга пользователей.

Следовательно, использование ответчиком фото правомерно, ведь предварительное размещение в социальной сети было публичным и с согласия лиц, которые своими действиями сделали такую информацию открытой.

Также суды предыдущих инстанций пришли к ошибочным выводам о частичном удовлетворении иска директора КП в части требований, касающихся признания информации недостоверной и обязательства ее опровергнуть, поскольку часть оспариваемой информации, изложенная ответчиком со слов жителей территориальной общины города, а остальная часть информации имеет характер оценочных суждений, является субъективным мнением ответчика, в частности, о деятельности истца и возглавляемого им коммунального предприятия.

Вопрос защиты деловой репутации Коммунального предприятия не является предметом спора по пересматриваемому делу, а в отношении руководителя КП ни в одном из сообщений депутат не утверждала о его причастности к коррупционным схемам, поборам, мошенничеству, мародерству.

Истец как руководитель коммунального предприятия является публичным лицом, поэтому предел допустимой критики по отношению к нему как публичному лицу значительно шире.

Верховный Суд считает, что распространение (размещение) фото в социальной сети в Интернете без ограничения круга пользователей, которые могут просматривать это фото, является публичным показом фото, осуществляемым этим лицом самостоятельно.

Поэтому использование таких фото правомерно, ведь предварительное распространение (размещение) в социальной сети было публичным и с согласия лица, своими действиями сделала такую информацию открытой.

В случае если фото были открыты только для определенного круга пользователей, то публичного распространения таких фото не было, а значит, их использование без согласия лица неправомерно.

В то же время, Верховный Суд отметил, что хотя опубликованная ответчиком информация и содержит элементы провокативного характера, однако ее нельзя истолковать как содержащую фактические данные, поскольку она является оценкой действий и не содержит утверждений о нарушении законодательства или моральных принципов, а только дает возможность проанализировать и воспринять содержание информации согласно собственным субъективным убеждениям.

Автор: Наталья Мамченко

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