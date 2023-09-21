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Зеленский призвал Конгресс США одобрить пакет помощи Украине

19:33, 21 сентября 2023
Если мы не получим помощи, то проигрываем войну, – заявил глава государства.
Зеленский призвал Конгресс США одобрить пакет помощи Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских конгрессменов одобрить дополнительное финансирование пособий для Украины. Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, передает «Европейская правда».

В то же время Шумер отказался говорить о подробностях встречи Зеленского с членами Конгресса, а также отвечать на вопросы журналистов.

«Было единственное предложение, которое подытожило (наш разговор. – Ред.), и я процитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: «Если мы не получим помощи, то проигрываем войну», - отметил он.

В то же время глава Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не изменил своей позиции и не будет поддерживать одобрение пакета помощи Украине на сумму 24 миллиарда долларов, требуя от Белого дома большей борьбы с нелегальной миграцией.

«Я более чем готов это (помощь Украине. – Ред.) рассмотреть. Но я знаю: если президент (Байден. – Ред.) сосредоточится только на этом, то проигнорирует тот факт, что 10 тысяч человек только что пересекли границу», – цитирует Маккарти CNN.

Он добавил, что задал Зеленскому ряд вопросов, а разговор с ним был «хорошим» и «продуктивным».

Ранее стало известно, что Зеленскому было отказано в выступлении на совместном заседании палат Конгресса США.

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