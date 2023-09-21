Зеленському відмовили у виступі на спільному засіданні палат Конгресу США, — спікер Палати представників

Відмову аргументували недостатністю часу на виступ.

Президенту України Володимиру Зеленському не дозволили виступити на спільному засіданні верхньої та нижньої палат Конгресу США. Про це заявив спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті, передає The Guardian.

Чиновник заявив, що відхилив прохання глави української держави про виступ на спільному засіданні двох палат Конгресу США.

За його словами, для спільного виступу не було достатньої кількості часу з огляду на напружений законодавчий тиждень.

Маккарті також уточнив, що для Зеленського організують зустріч з членами Конгресу. Подібні зустрічі проводили і для прем'єр-міністрів Великої Британії та Італії під час нещодавніх візитів.

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