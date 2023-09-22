Куди звертатися у разі втрати зв'язку із захисником: подробиці

Якщо військовий понад 3 дні не виходить на зв’язок, – необхідно звернутися до його командира.

Джерело фото: commissioner.minre.gov.ua

Іноді можуть виникати ситуації, коли зв'язок із військовим обривається з об'єктивних причин. У таких випадках рідні та близькі захисника повинні діяти розсудливо та вчасно. Міністерство оборони України роз'яснює, куди звертатися у разі втрати зв'язку з військовим.

Таким чином, якщо зв'язок з військовим втрачено без попередження і він відсутній довше, ніж зазвичай, першим кроком є звернутися до безпосереднього командира захисника.

У разі відсутності зв'язку із безпосереднім командиром, рідні можуть звернутися до командира частини або до його заступника, який відповідає за морально-психологічне забезпечення військовослужбовців.

Якщо втрату контакту з військовослужбовцем триває більше 10 днів, і командири також не доступні для зв'язку, родичам рекомендується звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем призову захисника.

У Міністерстві оборони України також надають поради щодо зменшення ризику втрати контакту з військовими та їхніми родинами. Рекомендації включають в себе:

Визначення періодичності зв'язку та графіку дзвінків.

Узгодження, хто і коли повинен телефонувати першим.

Обговорення ситуацій, у яких родичі можуть звертатися до командирів чи бойових побратимів захисника.

Забезпечення ефективного зв'язку може бути корисним у важких ситуаціях та сприяти безпеці та розумінню між військовослужбовцями та їхніми родинами.

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