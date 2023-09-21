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Верховна Рада внесла зміни до закону про національні меншини

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Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ України до ЄС, – Арахамія

18:03, 21 вересня 2023
Давид Арахамія зазначив, що депутати «передають естафету Кабміну».
Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ України до ЄС, – Арахамія
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Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до Євросоюзу. Про це заявив народний депутат, голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

«Сьогодні ми завершили розгляд закону про національні меншини, розглянули в першому читанні законопроєкт щодо політично значущих осіб (ПЕП)», - зазначив Арахамія.

Ухвалення проєкту закону №9269-д є умовою вступу України до ЄС та отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Так, з доопрацьованого законопроєкту прибрали умову про те, що посилені заходи фінансового моніторингу політично значущих осіб здійснюються лише протягом 3 років після їх звільнення з посад.

При цьому додатковий фінансовий моніторинг не вживається до публічних діячів, якщо з моменту їхнього звільнення пройшло більше ніж 12 місяців і їхні фінансові операції та діяльність становили низький ризик протягом цього часу.

«Це специфічний документ і стосовно нього є багато дискусій, але я впевнений, що ми опрацюємо його і за декілька тижнів ухвалимо в другому читанні», - наголосив Арахамія.

«І на цьому все - парламент свою домашню роботу виконав. Ми передаємо естафету Кабінету Міністрів і будемо допомагати уряду у всьому, де потрібна буде наша підтримка», - зауважив він.

Раніше ми писали, що Верховна Рада внесла зміни до закону про національні меншини.

Також Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС і ВРП, інших політично значущих осіб.

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