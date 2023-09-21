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  1. В Україні

ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут — Горлівка

23:41, 21 вересня 2023
Українські воїни продовжують атакувати на південному фланзі Бахмута.
ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут — Горлівка
Фото: Генштаб ЗСУ
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Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону заявив, що Збройні Сили України взяли під вогневий контроль трасу Бахмут-Горлівка.

За його словами, ЗСУ продовжують атакувати на південному фланзі Бахмута, є успіхи в районах Кліщіївки, Одрадівки та Курдюмівки.

Він зазначив, що від Бахмута до Кліщіївки — 7 кілометрів, а витіснення окупантів із цього флангу дає змогу бити по логістиці ворога.

"Вихід на Андріївку та Кліщіївку дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут — Горлівка, яка вже перебуває під вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Постачання РФ на цьому напрямі вже ускладнилося й ускладнюватиметься надалі", — сказав Євлаш.

Також він підкреслив, що попри перевагу в повітрі, росіяни несуть усемеро-увосьмеро більше втрат в обороні.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині. 

А ще українські військові звільнили Кліщіївку.

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