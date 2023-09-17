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РСУ оголосила конкурс на посади двох суддів Конституційного Суду

Документи можна подати з 19 вересня по 18 жовтня 2023 року.

Держава має забезпечити захист гарантій незалежності прокурорів подібно до того, як це зроблено для суддів, - Рішення КСУ

Європейські стандарти зобов’язують Україну як державу-члена Ради Європи гарантувати захист статусу прокурора законом як нормативним актом того самого рівня, що гарантує захист статусу судді, щоб забезпечити умови для дієвого правосуддя відповідно до вимог правовладдя.

Бюджетних коштів у 2024 році вистачить всього на 400 нових суддів, — проект Бюджету

Мінфін відмовив Вищій раді правосуддя у пропозиціях про збільшення фінансування: вистачить на фактичну кількість суддів плюс 400 нових.

ДБР додали до переліку органів, де не будуть зменшувати прожитковий мінімум для розрахунку окладу

Посадові оклади НАЗК, НАБУ та слідчих ДБР не будуть обмежувати зменшеним прожитковим мінімумом.

Стало відомо, на яку кількість нових суддів розрахований Держбюджет на 2024 рік

Мінфін розрахував Бюджет, виходячи з того, що у 2024 році буде призначено 400 нових суддів, а ВККС оголосила конкурс на майже 1100 вакансій.

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ЗСУ звільнили Кліщіївку на Донеччині, відео

19:28, 17 вересня 2023
Російські окупанти були вибиті з Кліщіївки.
ЗСУ звільнили Кліщіївку на Донеччині, відео
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У неділю, 17 вересня, українські захисники заявили про остаточне звільнення Кліщіївки, що у Донецькій області. Про це повідомила 80 окрема десантно-штурмова бригада та штурмова бригада Нацполіції «Лють».

«Населений пункт КЛІЩІЇВКА остаточно звільнений від російських загарбників силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження», - сказано у повідомленні.

Раніше голова Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив фото з військовими у населеному пункті Кліщіївка на фоні місцевого храму.

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