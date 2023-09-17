ЗСУ звільнили Кліщіївку на Донеччині, відео

Російські окупанти були вибиті з Кліщіївки.

У неділю, 17 вересня, українські захисники заявили про остаточне звільнення Кліщіївки, що у Донецькій області. Про це повідомила 80 окрема десантно-штурмова бригада та штурмова бригада Нацполіції «Лють».

«Населений пункт КЛІЩІЇВКА остаточно звільнений від російських загарбників силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження», - сказано у повідомленні.

Раніше голова Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив фото з військовими у населеному пункті Кліщіївка на фоні місцевого храму.

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