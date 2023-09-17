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  1. В Україні

«Україна завжди повертає своє»: Єрмак показав фото з військовими у Кліщіївці

16:56, 17 вересня 2023
Українськи захисники зайшли у населений пункт Кліщіївка.
«Україна завжди повертає своє»: Єрмак показав фото з військовими у Кліщіївці
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У неділю, 17 вересня, голова Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив фото з військовими у населеному пункті Кліщіївка на фоні місцевого храму.

«Україна завжди повертає своє», - підписав він фото.

Деталі: Те, що військові у Кліщіївці, можна впізнати по зруйнованому за ними Покровському храму.

Разом з тим, у пресслужбі бригади «Лють» повідомили «Суспільному», що в Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть. В бригаді порадили дочекатись офіційних зведень Генштабу ЗСУ.

Раніше ми писали, що Генштаб підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині.

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