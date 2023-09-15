Генштаб підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині

ЗСУ завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, — повідомляє Генштаб.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що українські воїни повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль.

"В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили Андріївку. Але через деякий час вона відредагувала своє повідомлення.

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