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Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США

Спочатку Україна повинна втілювати умови – реформи, зокрема, судову та правоохоронну, а потім отримає кошти від США, - новопризначений Президентом США  спецпредставник з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

  1. В Україні

Генштаб підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині

08:23, 15 вересня 2023
ЗСУ завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, — повідомляє Генштаб.
Генштаб підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині
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У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що українські воїни повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль.

"В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили Андріївку. Але через деякий час вона відредагувала своє повідомлення.

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