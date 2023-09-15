Генштаб подтвердил освобождение Андреевки в Донецкой области

ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает Генштаб.

В утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что украинские воины вернули Андреевку на Донетчине под свой контроль.

"В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Напомним, что 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили Андреевку. Но спустя некоторое время она отредактировала свое сообщение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.