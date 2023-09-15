Конкурс в апелляционные и местные суды: что известно

Документы для участия в конкурсе на должности судей местных судов необходимо подать до 16 октября, а на конкурс в апелляционные суды - с 15 по 31 декабря.

Высшая квалификационная комиссия судей, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 14 сентября 2023 года объявила два конкурса - на должности судей местных судов и на должности судей апелляционных судов.

Уже вечером члены ВККС сообщили дополнительные детали конкурсов.

Конкурс на должности судей местных судов

Конкурс на должности судей местных судов объявлен на 560 вакантных должностей судей общих, административных и хозяйственных судов.

Абсолютное большинство предложенных вакансий, именно в местных общих судах – 500 вакансий. Соответственно количество предложенных вакантных должностей в местных административных и хозяйственных судах — по 30 вакансий.

В конкурсе могут принять участие только кандидаты на должности судей из числа участников отборов на должности судей, которые зачислены в резерв, сформированный ВККС.

Отметим, что сейчас в резерве на вакантные должности судей общих местных судов находятся 523 кандидата, в резерве на должности судей местных административных судов находятся 434 кандидата, а в резерве на вакантные должности судей местных хозяйственных судов находятся 380 кандидатов.

Подать в Комиссию документы для участия в конкурсе на вакантные должности кандидаты смогут до 16 октября 2023 года.

Сами конкурсы состоятся в следующие дни:

на должности судей административных судов - 1 декабря

на должности судей хозяйственных судов - 8 декабря

на должности судей общих судов - 15-17 декабря

Как сообщили в ВККС, конкурс будет проходить следующим образом — кандидаты, согласно с позицией в рейтинге и набранным баллам, в порядке очередности смогут выбрать должность судьи в суде, который оказался наиболее интересным для них.

Также в Комиссии отметили, что участники конкурса должны обязательно предоставить ВККС сертификат об уровне владения государственным языком (подать сертификат в Комиссию можно до 24 ноября).

Отметим, что конкурс на должность судей местных судов объявлен не на все вакантные должности — по данным ВККС, сейчас есть 1403 вакантных должности судей местных судов (без АР Крым, г. Севастополя и других временно оккупированных территорий).

Конкурс на должности судей апелляционных судов

Конкурс на должности судей апелляционных общих, административных, хозяйственных судов объявлен на 532 вакантных должности.

Конкурс объявлен на следующее количество вакансий:

общие апелляционные суды – 410 вакантных должностей судей

апелляционные административные суды – 66 вакантных должностей судей

апелляционные хозяйственные суды – 56 вакантных должностей судей

Документы для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов можно подать с 15 по 31 декабря.

Кандидаты на должности судей апелляционных судов также должны будут предоставить среди других документов и сертификат об уровне владения государственным языком.

Также ВККС решила прекратить предыдущий конкурс на должности судей апелляционных судов, объявленный еще 9 августа 2019 года на 346 вакантных должностей.

Кандидаты, подавшие документы на конкурс в 2019 году, при необходимости могут забрать поданные тогда документы.

Как и в случае с конкурсом на должности судей местных судов, ВККС объявила конкурс не на все имеющиеся вакансии. По данным Комиссии, в апелляционных судах всех трех специализаций сейчас имеются 687 вакантных должностей судей.

Напомним, что в конкурсе на должности судей апелляционных судов могут принять участие кандидаты, имеющие стаж работы в должности судьи не менее 5 лет, имеющие научную степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет, имеющие опыт профессиональной деятельности адвоката не менее 7 лет или имеющие совокупный стаж в указанных сферах деятельности не менее 7 лет.

Детали объявленных конкурсов и списки вакантных должностей судей, на которые и будут претендовать кандидаты, ВККС планирует обнародовать 15 сентября.

Автор: Вячеслав Хрипун

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