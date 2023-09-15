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Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

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ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

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Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

08:14, 15 вересня 2023
Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.
Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо
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Вища кваліфікаційна комісія суддів, як повідомляла «Судово-юридична газета», 14 вересня 2023 року оголосила два конкурси — на посади суддів місцевих судів та на посади суддів апеляційних судів.

Вже увечері, члени ВККС повідомили додаткові деталі конкурсів.

Конкурс на посади суддів місцевих судів

Конкурс на посади суддів місцевих судів оголошено на 560 вакантних посад суддів загальних, адміністративних та господарських судів.

Абсолютна більшість запропонованих вакансій саме в місцевих загальних судах — 500 вакансій. Відповідно, кількість запропонованих вакантних посад в місцевих адміністративних та господарських судах — по 30 вакансій.

У конкурсі зможуть взяти участь тільки кандидати на посади суддів з числа учасників доборів на посади суддів, які зараховані у резерв, сформований ВККС.

Зазначимо, що зараз у резерві на вакантні посади суддів загальних місцевих судів перебувають 523 кандидати, у резерві на посади суддів місцевих адміністративних судів перебувають 434 кандидати, а у резерві на вакантні посади суддів місцевих господарських судів перебувають 380 кандидатів.

Подати в Комісію документи для участі у конкурсі на відповідні вакантні посади кандидати зможуть до 16 жовтня 2023 року.

Власне, самі конкурси відбудуться у такі дні:

на посади суддів адміністративних судів — 1 грудня

на посади суддів господарських судів — 8 грудня

на посади суддів загальних судів — 15-17 грудня

Як повідомили у ВККС, конкурс буде проходити наступним чином — кандидати, згідно з місцем у рейтингу і набраними балами, у порядку черговості зможуть обрати посаду в суді, який є найбільш цікавим для них. 

Також, у Комісії зазначили, що учасники конкурсу повинні обов'язково надати ВККС  сертифікат про рівень володіння державною мовою (подати сертифікат в Комісію можна до 24 листопада).

Зазначимо, що конкурс на посаду суддів місцевих судів оголошено не на всі вакантні посади — за даними ВККС, зараз наявні 1403 вакантні посади суддів місцевих судів (без АР Крим, м. Севастополя та інших тимчасово окупованих територій). 

Конкурс на посади суддів апеляційних судів

Конкурс на посади суддів апеляційних загальних, адміністративних, господарських судів оголошено на 532 вакантні посади.

Конкурс оголошено на наступну кількість вакансій:

загальні апеляційні суди - 410 вакантних посад суддів

апеляційні адміністративні суди - 66 вакантних посад суддів

апеляційні господарські суди - 56 вакантних посад суддів

Документи для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів можна буде подати з 15 по 31 грудня.

Кандидати на посади суддів апеляційних судів також мають надати серед інших документів і     сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Також, ВККС вирішила припинити попередній конкурс на посади суддів апеляційних судів, що був оголошений ще 9 серпня 2019 року на 346 вакантних посад.

Кандидати, що подали документи на конкурс у 2019 році, за потреби можуть забрати подані тоді документи.

Як і у випадку з конкурсом на посади суддів місцевих судів, ВККС оголосила конкурс не на всі наявні вакансії. За даними Комісії, в апеляційних судах всіх трьох спеціалізацій зараз наявні 687 вакантних посад суддів.

Нагадаємо, що у конкурсі на посади суддів апеляційних судів можуть взяти участь кандидати, які мають стаж роботи на посаді судді не менше 5 років, мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років, мають досвід професійної діяльності адвоката щонайменше 7 років, або мають сукупний стаж у зазначених сферах діяльності щонайменше 7 років.

Деталі оголошених конкурсів та списки вакантних посад суддів, на які, власне, і будуть претендувати кандидати, ВККС планує оприлюднити 15 вересня.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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