РСУ розгляне питання щодо оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді КСУ

Рада суддів також розгляне питання призначення особи до першого складу Дорадчої групи експертів та обрання її заступника.

У понеділок, 18 вересня, у Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомили на офіційному сайті РСУ.

На порядок денний винесено чотири питання:

Щодо оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України. Про призначення особи до першого складу Дорадчої групи експертів та обрання її заступника. Про заохочення. Різне.

«Засідання Ради суддів України відбудеться о 12 год. 00 хв. 18 вересня 2023 року в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Резервний день засідання 19 вересня 2023 року», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Комітет Верховної Ради оголосив конкурс на три вакансії до Конституційного Суду.

Також ми повідомляли, хто претендує на посаду члена Дорадчої групи експертів для відбору суддів КСУ по квоті РСУ: прізвища кандидатів.

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