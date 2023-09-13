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Хто претендує на посаду члена Дорадчої групи експертів для відбору суддів КСУ по квоті РСУ: прізвища кандидатів

Рада суддів України 18-19 вересня розгляне питання призначення члена Дорадчої групи експертів та обрання заступника по своїй квоті.

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Хто претендує на посаду члена Дорадчої групи експертів для відбору суддів КСУ по квоті РСУ: прізвища кандидатів

13:07, 13 вересня 2023
Рада суддів України 18-19 вересня розгляне питання призначення члена Дорадчої групи експертів та обрання заступника по своїй квоті.
Хто претендує на посаду члена Дорадчої групи експертів для відбору суддів КСУ по квоті РСУ: прізвища кандидатів
Джерело фото: Рада суддів України
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Рада суддів України 18 та 19 вересня (резервний день) 2023 року розгляне питання призначення по своїй квоті строком на 6 років члена Дорадчої групи експертів для обрання суддів Конституційного Суду України.

Всього кандидатами на посаду члена Дорадчої групи експертів є шість суддів та суддів у відставці:

Волков Олександр Федорович – суддя Верховного Суду України у відставці

Гімон Микола Михайлович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Кузьменко Володимир Володимирович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Никифорук Микола Іванович – суддя Господарського суду Одеської області у відставці

Петров Євген Вікторович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Романюк Ярослав Михайлович – суддя Верховного Суду України у відставці

Зазначимо, що Олександр Волков, Микола Гімон та Володимир Кузьменко вже брали участь у попередніх спробах РСУ призначити члена Дорадчої групи експертів по своїй квоті у 2023 році.

Нагадаємо, що РСУ вже двічі намагалася обрати члена Дорадчої групи експертів по свої квоті. Втім, 3 лютого 2023 року жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, а другий конкурс на посаду члена Дорадчої групи експертів був припинений РСУ 23 серпня через зміну відповідного законодавства.

Зазначимо, що завданням Дорадчої групи експертів (складається з 6 осіб), у склад якої входять представники Президента, Верховної Ради, Ради суддів України, Венеційської комісії та двоє іноземних експертів, є відбір на конкурсних умовах суддів Конституційного Суду від всіх суб’єктів формування Суду. Вирішальний голос у Дорадчій групі експертів мають іноземні представники.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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