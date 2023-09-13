В Україну завезли партію м’ясних продуктів з фальшивими сертифікатами

В магазини могло потрапити небезпечне свиняче сало, свиняча печінка та яловичий жир французького виробництва.

В Україну завезли свиняче сало, свинячу печінку та яловичий жир виробництва французької компанії TRADIVAL SA з фальшивими міжнародними ветеринарними сертифікатами. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Як повідомили у службі, виявлені факти ввезення на територію України харчових продуктів тваринного походження (сала свинячого, свинячої печінки та яловичого жиру) виробництва французької компанії "TRADIVAL SA" у супроводі фальсифікованих міжнародних ветеринарних сертифікатів. Продукти в Україну ввезли луцькі компанії.

Встановлено, що ці продукти завезли:

ТОВ "ФУДЛАЙФ ПЛЮС" 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, буд. 1;

ТОВ "РОЯЛ СТОРІ ПЛЮС" 43024, Волинська обл., Луцький р-н, м. Луцьк, пр. Молоді, 8;

ТОВ "ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС" 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Данила Галицького, буд. 16.

У разі появи цих продуктів у магазинах Держпродспоживслужба направлятиме відповідні матеріали до правоохоронних органів.

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