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  1. В Украине

В Украину завезли партию мясных продуктов с фальшивыми сертификатами

21:00, 13 сентября 2023
В магазины могло попасть опасное свиное сало, свиная печень и говяжий жир французского производства.
В Украину завезли партию мясных продуктов с фальшивыми сертификатами
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В Украину завезли свиное сало, свиную печень и говяжий жир производства французской компании TRADIVAL SA с фальшивыми международными ветеринарными сертификатами. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Как сообщили в службе, обнаружены факты ввоза на территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения (сала свиного, свиной печени и говяжьего жира) производства французской компании "TRADIVAL SA" в сопровождении фальсифицированных международных ветеринарных сертификатов. Продукты в Украину ввезли луцкие компании.

Установлено, что эти продукты завезли:

  • ООО "ФУДЛАЙФ ПЛЮС" 43023, Волынская область, г. Луцк, ул. Лидовская, дом. 1;
  • ООО "РОЯЛ СТОРИ ПЛЮС" 43024, Волынская обл., Луцкий р-н, г. Луцк, пр. Молодежи, 8;
  • ООО "ГЛОРИЯ ИМПОРТ ПЛЮС" 43016, Волынская обл., г. Луцк, ул. Даниила Галицкого, дом. 16.

В случае появления этих продуктов в магазинах Госпродпотребслужба будет направлять соответствующие материалы в правоохранительные органы.

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