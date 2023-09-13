Владимир Зеленский подписал закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей

Однако Высший совет правосудия начнет рассматривать жалобы на судей после вступления в силу другого закона о создании Службы дисциплинарных инспекторов, еще не подписанного Президентом.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении функции рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей Высшему совету правосудия (законопроект 9261).

Впрочем, такой возврат произойдет не сразу, а только после вступления в силу другого закона о создании Службы дисциплинарных инспекторов, которая впоследствии должна взять на себя функцию по предварительной фильтрации жалоб. Соответствующий законопроект о Службе 9483-2 уже принят, и он готовится на подпись.

Когда ВСП вернется к рассмотрению жалоб

Запуск рассмотрения дисциплинарных жалоб ВСП привязан, как уже было сказано, к вступлению в силу другого закона о создании Службы дисциплинарных инспекторов. Следовательно, если законопроект 9483-2 будет быстро передан на подпись и, соответственно, подписан, то процесс рассмотрения ВСП жалоб может начаться уже в конце сентября-начале октября 2023 года.

Пока жалобы будут рассматриваться, параллельно ВСП должна готовиться и к запуску Службы дисциплинарных инспекторов, которой затем отойдет соответствующая функция.

Временно до дня начала работы Службы полномочия дисциплинарного инспектора будет осуществлять член Дисциплинарной палаты ВСП (докладчик), определенный автоматизированной системой распределения дел. Такой докладчик не участвует в голосовании Дисциплинарной палаты при принятии решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи.

О порядке рассмотрения жалоб

Дисциплинарные производства по судьям будут осуществлять Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.

Дисциплинарное производство начинается после получения Высшим советом правосудия жалобы по дисциплинарному проступку судьи, с уведомлением о совершении дисциплинарного проступка судьей (дисциплинарной жалобы), поданной в соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей», или по инициативе Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия или по обращению Высшей квалификационной комиссии судей.

Днем начала осуществления дисциплинарного производства является день получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы или день принятия Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия решения об открытии соответствующего дисциплинарного дела по собственной инициативе или день получения Высшим советом правосудия соответствующего обращения ВККС.

Дисциплинарное производство включает:

1) предварительную проверку дисциплинарной жалобы, изучение материалов для установления признаков совершения судьей дисциплинарного проступка, принятие решения об оставлении без рассмотрения и возвращения дисциплинарной жалобы, отказ в открытии дисциплинарного дела или открытие дисциплинарного дела;

2) подготовку дисциплинарного дела к рассмотрению, рассмотрение дисциплинарного дела и принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности;

3) рассмотрение жалобы на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Что будет после создания Службы

Дисциплинарные производства, в которых в день начала работы Службы дисциплинарных инспекторов Дисциплинарной палатой не будет принято решение об открытии дисциплинарного дела, со дня начала работы Службы передадут дисциплинарным инспекторам, определенным автоматизированной системой распределения дел. Течение срока таких дисциплинарных производствах прерывается и начинается заново.

Дисциплинарные производства, в которых в день начала работы Службы дисциплинарных инспекторов Дисциплинарной палатой принято решение об открытии дисциплинарного дела, завершаются Дисциплинарной палатой с участием члена Дисциплинарной палаты (докладчика).

Такие дисциплинарные производства не подлежат передаче дисциплинарным инспекторам.

Предварительная проверка дисциплинарных жалоб, поступивших в Высший совет правосудия до дня вступления в силу Закона о Службе дисциплинарных инспекторов, осуществляется в разумные сроки, но не более чем в течение 6 месяцев со дня получения такой жалобы докладчиком, определенным автоматизированной системой распределения дел для ее предварительной проверки.

Также вносятся изменения в пункты 2 и 3 части первой статьи 43, регулирующей предварительную проверку жалобы.

А именно предполагается, что Дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия:

2) при наличии оснований, определенных пунктами 1, 4 и 5 части первой статьи 44 настоящего Закона, - оставляет без рассмотрения и возвращает дисциплинарную жалобу жалобщику;

3) при наличии оснований, определенных пунктами 2, 3 и 6 части первой статьи 44 настоящего Закона, - передает жалобу на рассмотрение Дисциплинарной палаты для принятия решения об оставлении без рассмотрения и возвращении ее жалобщику или возбуждении дисциплинарного дела.

(В настоящее время возврат предусмотрен также, если жалоба не содержит сведений о признаках дисциплинарного проступка судьи и не содержит ссылки на фактические данные (свидетельства, доказательства) относительно дисциплинарного проступка судьи. Но согласно проекту эти основания (п. 2 и 3 ст. 44) теперь будут приводить к передаче жалобы на рассмотрение Дисциплинарной палаты для оставления без рассмотрения или возбуждения дела.

Автор: Наталья Мамченко

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