ВККС рассмотрит вопрос о внесении изменений в Положение о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи

Высшая квалификационная комиссия судей также рассмотрит вопрос об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных и местных судов.

В четверг, 14 сентября, Высшая квалификационная комиссия судей проведет заседание, на котором будут рассмотрены следующие вопросы:

О создании временной коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины. О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на вакантную должность судьи. О рассмотрении заявления члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Емельяна Алексея Сергеевича об урегулировании потенциального конфликта интересов. О рассмотрении заявления члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Колиуша Олега Леонидовича об урегулировании потенциального конфликта интересов. О рассмотрении заявления члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Богоноса Михаила Богдановича об урегулировании потенциального конфликта интересов и прекращении участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов. Об отмене конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 09 августа 2019 № 154/зп-19. Об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов. Об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Заседание состоится в 13.00.

Ранее сообщалось, что в конкурсе на должности судей местных судов смогут принять участие только кандидаты из резерва на должности судей.

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