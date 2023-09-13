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Кабмин предлагает остановить на год действие нормы закона о судоустройстве.

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БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о внесении изменений в Положение о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи

14:13, 13 сентября 2023
Высшая квалификационная комиссия судей также рассмотрит вопрос об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных и местных судов.
ВККС рассмотрит вопрос о внесении изменений в Положение о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи
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В четверг, 14 сентября, Высшая квалификационная комиссия судей проведет заседание, на котором будут рассмотрены следующие вопросы:

  1. О создании временной коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
  2. О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на вакантную должность судьи.
  3. О рассмотрении заявления члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Емельяна Алексея Сергеевича об урегулировании потенциального конфликта интересов.
  4. О рассмотрении заявления члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Колиуша Олега Леонидовича об урегулировании потенциального конфликта интересов.
  5. О рассмотрении заявления члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Богоноса Михаила Богдановича об урегулировании потенциального конфликта интересов и прекращении участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов.
  6. Об отмене конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 09 августа 2019 № 154/зп-19.
  7. Об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов.
  8. Об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Заседание состоится в 13.00.

Ранее сообщалось, что в конкурсе на должности судей местных судов смогут принять участие только кандидаты из резерва на должности судей.

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