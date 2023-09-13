ВККС рассмотрит вопрос о внесении изменений в Положение о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи

В четверг, 14 сентября, Высшая квалификационная комиссия судей проведет заседание, на котором будут рассмотрены следующие вопросы:
- О создании временной коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
- О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на вакантную должность судьи.
- О рассмотрении заявления члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Емельяна Алексея Сергеевича об урегулировании потенциального конфликта интересов.
- О рассмотрении заявления члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Колиуша Олега Леонидовича об урегулировании потенциального конфликта интересов.
- О рассмотрении заявления члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Богоноса Михаила Богдановича об урегулировании потенциального конфликта интересов и прекращении участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов.
- Об отмене конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 09 августа 2019 № 154/зп-19.
- Об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов.
- Об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.
Заседание состоится в 13.00.
Ранее сообщалось, что в конкурсе на должности судей местных судов смогут принять участие только кандидаты из резерва на должности судей.
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