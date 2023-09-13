ВККС розгляне питання внесення змін до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів також розгляне питання про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних та місцевих судів.

У четвер, 14 вересня, Вища кваліфікаційна комісія суддів проведе засідання, на якому розглядатимуться такі питання:

Про створення тимчасової колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді. Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Омельяна Олексія Сергійовича щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів. Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Коліуша Олега Леонідовича щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів. Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Богоноса Михайла Богдановича щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів та припинення участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів. Про скасування конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 09 серпня 2019 року № 154/зп-19. Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів. Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

Засідання відбудеться о 13:00.

Раніше ми писали, що у конкурсі на посади суддів місцевих судів зможуть взяти участь тільки кандидати з резерву на посади суддів.

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