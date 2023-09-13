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Видатки на судову владу у 2024 році збільшать більш, ніж на 3 млрд грн порівняно з 2023 роком

У бюджеті на 2024 рік збільшать видатки також на Верховний Суд та на Вищу раду правосуддя.

В проект Держбюджету-2024 заклали спеціальні розміри для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів

Прожитковий мінімум для розрахунку окладу судді та прокурора знов відрізнятиметься від звичайного розміру.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США

Спочатку Україна повинна втілювати умови – реформи, зокрема, судову та правоохоронну, а потім отримає кошти від США, - новопризначений Президентом США  спецпредставник з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання внесення змін до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді

14:13, 13 вересня 2023
Вища кваліфікаційна комісія суддів також розгляне питання про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних та місцевих судів.
ВККС розгляне питання внесення змін до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді
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У четвер, 14 вересня, Вища кваліфікаційна комісія суддів проведе засідання, на якому розглядатимуться такі питання:

  1. Про створення тимчасової колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
  2. Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.
  3. Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Омельяна Олексія Сергійовича щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів.
  4. Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Коліуша Олега Леонідовича щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів.
  5. Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Богоноса Михайла Богдановича щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів та припинення участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів.
  6. Про скасування конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 09 серпня 2019 року № 154/зп-19.
  7. Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів.
  8. Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

Засідання відбудеться о 13:00.

Раніше ми писали, що у конкурсі на посади суддів місцевих судів зможуть взяти участь тільки кандидати з резерву на посади суддів.

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