ВККС розгляне питання внесення змін до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді

У четвер, 14 вересня, Вища кваліфікаційна комісія суддів проведе засідання, на якому розглядатимуться такі питання:
- Про створення тимчасової колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
- Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.
- Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Омельяна Олексія Сергійовича щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів.
- Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Коліуша Олега Леонідовича щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів.
- Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Богоноса Михайла Богдановича щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів та припинення участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів.
- Про скасування конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 09 серпня 2019 року № 154/зп-19.
- Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів.
- Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
Засідання відбудеться о 13:00.
Раніше ми писали, що у конкурсі на посади суддів місцевих судів зможуть взяти участь тільки кандидати з резерву на посади суддів.
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