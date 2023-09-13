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Обстоятельства, смягчающие наказание: обзор практики КУС ВС

12:47, 13 сентября 2023
Опубликован обзор практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда за июль 2023 года.
Обстоятельства, смягчающие наказание: обзор практики КУС ВС
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Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики, где отражены важнейшие правовые позиции и заключения по уголовному и уголовному процессуальному праву, содержащиеся в постановлениях Кассационного уголовного суда, принятых в июле 2023 года.

У сфері кримінального права:

– встановлено, що внесення грошових коштів, предмета застави, на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України не безпосередньо засудженим, а заставодавцем за згодою засудженого та в його інтересах може враховуватися судом під час призначення покарання як обставина, що його пом’якшує;

– акцентовано на тому, що звільнення від відбування покарання з випробуванням особи, яка з використанням умов воєнного стану за грошову винагороду та за попередньою змовою з іншими особами здійснювала незаконне переправлення через державний кордон України осіб, які намагалися ухилитися від мобілізації, є неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність;

– вирішено питання про кваліфікацію дії лікаря-хірурга за ст. 140 КК України у разі необережного співзаподіяння з іншим лікарем смерті хворому.

У сфері кримінального процесуального права:

– встановлено, що рішення суду про застосування до неосудного виду примусового заходу медичного характеру, який є більш суворим порівняно з тим, що визначено цій особі у висновку судово-психіатричної експертизи, повинно бути належно мотивовано в ухвалі про застосування такого заходу;

– констатовано, що положення ст. 577 КПК України щодо зарахування строку тримання під вартою на території запитуваної держави до загального строку відбування покарання, призначеного вироком суду України, підлягають застосуванню, зокрема, у випадках, коли особа утримувалася під вартою на території запитуваної держави у зв’язку з вирішенням питання про її видачу, але не була видана в Україну.

Упродовж липня 2023 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

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