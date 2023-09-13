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Кто претендует на должность члена Совещательной группы экспертов по отбору судей КСУ по квоте Совета судей: фамилии кандидатов

Совет судей Украины 18-19 сентября рассмотрит вопрос назначения члена Совещательной группы экспертов и избрания заместителя по своей квоте.

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  1. Суд инфо

В РСУ завершили прием документов от кандидатов на должность члена Совещательной группы экспертов

12:30, 13 сентября 2023
Всего заявления на назначение в первый состав Совещательной группы экспертов подали шесть кандидатов.
В РСУ завершили прием документов от кандидатов на должность члена Совещательной группы экспертов
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Во вторник, 12 сентября, завершен прием документов от кандидатов в первый состав Совещательной группы экспертов для назначения на должность ее члена и избрания его заместителя Советом судей Украины (РСУ). Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

Всего заявления на назначение/избрание подали шесть кандидатов.

1. Волков Александр Федорович – судья Верховного Суда Украины в отставке.

2. Гимон Николай Михайлович – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

3. Кузьменко Владимир Владимирович – судья Шестого апелляционного административного суда.

4. Никифорук Николай Иванович – судья хозяйственного суда Одесской области в отставке.

5. Петров Евгений Викторович – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

6. Романюк Ярослав Михайлович – судья Верховного Суда Украины в отставке.

«Заседание Совета судей Украины, на котором будет рассматриваться вопрос назначения на должность члена Совещательной группы экспертов и избрание его заместителя, состоится 18 сентября 2022 в 12-00 час (резервный день 19 сентября 2023).

Назначение на должность члена Совещательной группы экспертов и избрание его заместителя будет производиться по результатам изучения поданных документов и собеседования.

Принять участие в собеседовании можно лично или с использованием видеоконференцсвязи. Участие в собеседовании добровольно», - сказано в сообщении.

Напомним, что фактически это будет уже третья попытка Совета судей избрать своего представителя в состав Совещательной группы экспертов. В феврале 2023 года ни один из трех кандидатов на должность члена Совещательной группы экспертов не набрал необходимого количества голосов. В дальнейшем был объявлен повторный отбор члена Совещательной группы, однако до процедуры выборов дело не дошло из-за изменения профильного законодательства. В итоге конкурс на члена Совещательной группы был прекращен.

Дело в том, что 18 августа Президент подписал закон 3125-IX, предусматривающий новые изменения в процедуре избрания судей Конституционного Суда. Совещательная группа экспертов будет сформирована из 6 человек, половина из которых – это делегированные международными организациями и Венецианской комиссией эксперты. Именно у международных экспертов будет решающий голос при отборе кандидатов на должности судей КСУ.

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