Вероятность передачи Украине ракет ATACMS намного выше, чем раньше, – СМИ

Джо Байден в ближайшее время может принять окончательное решение по ATACMS для Украины — CNN.

Президент США Джо Байден может в ближайшее время принять решение о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает CNN.

Отмечается, что окончательное решение об отправке ATACMS еще не принято. Но один из чиновников заявил, что вероятность того, что это произойдет сейчас, гораздо выше, чем раньше.

"Намного больше (вероятность). Я просто не знаю, когда (именно это произойдет)", - отметил чиновник в комментарии изданию.

По информации CNN, передать Киеву ATACMS Белому дому рекомендовали Государственный департамент и Министерство обороны после месяцев запросов Украины.

В материале говорится, что неясно, сколько ракет США предоставят Украине, но должностные лица Госдепа и Пентагона считают, что отправка ракет может помочь Киеву добиться решающего прогресса в его контрнаступлении.

В Министерстве обороны США прокомментировали сообщения о возможной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В ведомстве отметили, что новые данные в этом вопросе пока официально предоставить не могут. Об этом сообщил на брифинге бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.

По его словам, с точки зрения Пентагона у них "нет ничего нового для объявления".

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