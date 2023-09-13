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Ймовірність передачі Україні ракет ATACMS набагато вища ніж раніше, – ЗМІ

12:33, 13 вересня 2023
Джо Байден найближчим часом може прийняти остаточне рішення щодо ATACMS для України — CNN.
Ймовірність передачі Україні ракет ATACMS набагато вища ніж раніше, – ЗМІ
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Президент США Джо Байден може найближчим часом ухвалити рішення про постачання Україні далекобійних ракет ATACMS, повідомляє CNN.

 

Зазначається, що остаточного рішення про відправку ATACMS ще не прийнято. Але один із посадовців заявив, що ймовірність того, що це станеться зараз, набагато вища, ніж раніше.

"Набагато більша (ймовірність). Я просто не знаю, коли (саме це відбудеться)", – зазначив посадовець у коментарі виданню. 

За інформацією CNN, передати Києву ATACMS Білому дому рекомендували Державний департамент та Міністерство оборони після місяців запитів з боку України.

У матеріалі йдеться, що неясно, скільки ракет США нададуть Україні, але посадовці Держдепу та Пентагону вважають, що відправка ракет може допомогти Києву досягти вирішального прогресу в його контрнаступі.

У Міністерстві оборони США прокоментували повідомлення  щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. У відомстві зазначили, що нових даних у цьому питанні поки що офіційно надати не можуть. Про це повідомив на брифінгу бригадний генерал ВПС Пет Райдер.

За його словами, з точки зору Пентагону у них "немає нічого нового для оголошення".

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