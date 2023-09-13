Порушення фінансування політичних партій: НАЗК склало 7 протоколів

НАЗК склало протоколи про адміністративні правопорушення та надіслало їх до місцевих судів.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що у серпні-вересні склало 7 протоколів про адміністративні порушення за результатами здійснення державного контролю щодо фінансів політпартій. Про це йдеться у пресслужбі НАЗК.

У відомстві зазначають, що складені протоколи надіслали до місцевих судів для розгляду справ про адміністративні правопорушення, за однією зі справ суд уже визнав особу винною.

Крім того, за результатами попередніх складених протоколів Державною виконавчою службою до Державного бюджету конфісковано понад 1 млн грн внесків політпартій. За серпень конфісковано 152,5 тис. грн.

«НАЗК склало протоколи стосовно трьох юридичних осіб через ненадання Національному агентству документів та інформації відповідно до ст. 188-46 Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП). Зокрема, щодо двох парламентських партій на суми понад 20 млн грн і майже 82 млн грн.

Також НАЗК склало протоколи про адміністративні правопорушення стосовно чотирьох фізичних і юридичних осіб, які здійснили 11 незаконних внесків на понад 98 тис. грн для підтримки територіальних організацій парламентських політпартій (відповідно до ст. 212-15 КУпАП)», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що депутата Запорізької міської ради підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.