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Нарушение финансирования политических партий: НАПК составило 7 протоколов

12:16, 13 сентября 2023
НАПК составило протоколы об административных правонарушениях и направило их в местные суды.
Нарушение финансирования политических партий: НАПК составило 7 протоколов
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что в августе-сентябре составило 7 протоколов об административных нарушениях по результатам осуществления государственного контроля по финансам политпартий. Об этом говорится в пресс-службе НАПК.

В ведомстве отмечают, что составленные протоколы направили в местные суды для рассмотрения дел об административных правонарушениях, по одному из дел суд уже признал лицо виновным.

Кроме того, по результатам предварительных составленных протоколов Государственной исполнительной службой в Государственный бюджет конфисковано более 1 млн грн взносов политпартий. За август конфисковано 152,5 тыс. грн.

«НАПК составило протоколы в отношении трех юридических лиц из-за непредоставления Национальному агентству документов и информации в соответствии со ст. 188-46 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП). В частности, по двум парламентским партиям на суммы свыше 20 млн грн и почти 82 млн грн.

Также НАПК составило протоколы об административных правонарушениях в отношении четырех физических и юридических лиц, которые внесли 11 незаконных взносов более чем на 98 тыс. грн для поддержки территориальных организаций парламентских политпартий (в соответствии со ст. 212-15 КУоАП)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что депутата Запорожского городского совета подозревают в незаконном обогащении более чем на 12 млн грн.

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