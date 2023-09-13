Начальнику военкомата на Харьковщине сообщили о подозрении в незаконной переправке мужчин через границу

По данным следствия, подозреваемый предлагал потенциальным уклонистам решить вопрос относительно организации незаконной переправки за границу.

Источник фото:gp.gov.ua

Начальнику одного из РТЦК и СП Харьковской области сообщили о подозрении в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и служебном подлоге (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый предлагал потенциальным уклонистам решить вопрос относительно организации незаконной переправки за границу.

«В сентябре 2022 года полковник подписал и выдал военнообязанному поддельное временное удостоверение с отметкой о непригодности к военной службе с исключением его из военного учета без фактического прохождения им военно-врачебной комиссии.

За выдачу этого документа подозреваемый получил 8 000 долларов США», - пишут в ОГП.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

Источник фото:gp.gov.ua

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