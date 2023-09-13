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Этический совет утвердил график первых собеседований с кандидатами на должность члена ВСП по квоте Съезда ученых-правоведов

12:09, 13 сентября 2023
21 сентября Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений не состоится.
Этический совет утвердил график первых собеседований с кандидатами на должность члена ВСП по квоте Съезда ученых-правоведов
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Этический совет 13 сентября 2023 года утвердил график первых собеседований на единственную вакантную должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда представителей юридических вузов и научных учреждений.

Таким образом, 20 сентября собеседования состоятся со следующими кандидатами:

ГЕРЦ Алла Анатольевна – профессор кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Львовского национального университета им. И. Франко.

ПОПОВИЧ Татьяна Григорьевна – ученый секретарь Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. акад. Ф. Бурчака Национальной академии правовых наук. Специалист по аграрному, экологическому, хозяйственному праву. Данное научное заведение известно также тем, что его представителями являются два действующих народных депутата от фракции «Слуга народа» - Николай Стефанчук (брат спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука) и Иван Калаур.

ТЕРЕМЕЦКИЙ Владислав Иванович – ведущий научный сотрудник отдела международного частного права и правовых проблем евроинтеграции Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. акад. Ф. Бурчака Национальной академии правовых наук. Кандидат специализируется по вопросам гражданского, налогового права.

Кроме того, кандидат, профессор кафедры правовых и информационных технологий Хмельницкого института социальных технологий БЕРНЮКОВ Анатолий Николаевич подал заявление о прекращении участия в конкурсе.

Напомним, что всего на должность члена ВСП по квоте ученых-юристов претендуют 12 кандидатов.

Проведение Съезда представителей юридических вузов и научных учреждений ранее было запланировано в Киеве на 21 сентября 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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