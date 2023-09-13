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Зеленский подписал закон об упрощенном оформлении военной техники на государственной границе

11:47, 13 сентября 2023
Президент подписан закон об упрощении перемещения через границу грузов ВСУ, ВС стран ЕС и НАТО.
Зеленский подписал закон об упрощенном оформлении военной техники на государственной границе
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Президент Владимир Зеленский подписал закон №9402 "О внесении изменений в Таможенный кодекс и другие законы Украины об унификации в европейские и североатлантические стандарты процедур декларирования военной техники и других товаров".

Его основные положения законопроекта предусматривают:

  • введение упрощенной процедуры декларирования военной техники и других товаров, аналогичную существующей в международной практике при временном вывозе, временном ввозе, реимпорте, реэкспорте, а также транзите через территорию Украины военной техники и другого имущества;
  • делегирование полномочий Кабмина и Минфина относительно утверждения национальной (украинской) формы 302 и порядка заполнения этой формы соответственно;
  • делегирование полномочий Минфина по утверждению порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного контроля и оформления военной техники и других перемещаемых товаров с использованием Формы 302.

Закон разработан Минфином совместно с Гостаможслужбой с целью упрощения процедуры перемещения через таможенную границу Украины военной техники и других товаров Вооруженных Сил Украины, выезжающих за границу на военные учения или с другой временной целью, а также вооруженных сил государств-членов ЕС и НАТО, направляемых в Украине с такой же целью.

Ранее мы писали, что Рада упростила таможенное декларирование военной техники.

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