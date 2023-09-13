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Зеленський підписав закон про спрощене оформлення військової техніки на державному кордоні

11:47, 13 вересня 2023
Президент підписав закон про спрощення переміщення через кордон вантажів ЗСУ, ЗС країн ЄС та НАТО.
Зеленський підписав закон про спрощене оформлення військової техніки на державному кордоні
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Президент Володимир Зеленський підписав закон 9402 "Про внесення змін до Митного кодексу та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів".

Його основні положення законопроєкту передбачають: 

  • запровадження спрощеної процедури декларування військової техніки та інших товарів, аналогічну існуючій у міжнародній практиці при тимчасовому вивезенні, тимчасовому ввезенні, реімпорті, реекспорті, а також транзиті територією України військової техніки та іншого майна;
  • делегування повноважень Кабміну та Мінфіну щодо затвердження національної (української) Форми 302 та порядку заповнення цієї форми відповідно;
  • делегування повноважень Мінфіну щодо затвердження порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та оформлення військової техніки та інших товарів, що переміщуються з використанням Форми 302.

Закон розроблено Мінфіном спільно з Держмитслужбою з метою спрощення процедури переміщення через митний кордон України військової техніки та інших товарів Збройних Сил України, що виїжджають за кордон на військові навчання або з іншою тимчасовою метою, а також збройних сил держав-членів ЄС та НАТО, які направляються в Україну з такою самою метою.

Раніше ми писали, що Рада спростила митне декларування військової техніки. 

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