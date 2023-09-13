Етична рада затвердила графік перших співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників

21 вересня З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ не відбудеться.

Етична рада 13 вересня 2023 року затвердила графік перших співбесід на єдину вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Відтак, 20 вересня співбесіди відбудуться з наступними кандидатами:

ГЕРЦ Алла Анатоліївна – професор кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

ПОПОВИЧ Тетяна Григорівна - учений секретар Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Бурчака Національної академії правових наук. Фахівець з питань аграрного, екологічного, господарського права.

Вказаний науковий заклад відомий також тим, що його представниками є два діючих народних депутати від фракції «Слуга народу» - Микола Стефанчук (брат спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука) та Іван Калаур.

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ Владислав Іванович – провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Бурчака Національної академії правових наук. Кандидат спеціалізується на питаннях цивільного, податкового права.

Також, кандидат, професор кафедри правових та інформаційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій БЕРНЮКОВ Анатолій Миколайович надіслав заяву про припинення участі у конкурсі.

Нагадаємо, що всього на посада члена ВРП по квоті науковців-правників претендують 12 кандидатів.

Проведення З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ було заплановано у Києві на 21 вересня 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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