Начальнику військкомату на Харківщині повідомили про підозру у незаконному переправленні чоловіків через кордон

За даними слідства, підозрюваний пропонував потенційним ухилянтам вирішити питання щодо організації незаконного переправлення за кордон.

Джерело фото:gp.gov.ua

Начальнику одного з РТЦК та СП Харківської області повідомлено про підозру у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та службовому підробленні (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний пропонував потенційним ухилянтам вирішити питання щодо організації незаконного переправлення за кордон.

«У вересні 2022 року полковник підписав та видав військовозобов’язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії.

За видачу цього документу підозрюваний одержав 8 000 доларів США», - пишуть у ОГП.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Джерело фото:gp.gov.ua

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