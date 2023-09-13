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У бюджеті на 2024 рік збільшать видатки також на Верховний Суд та на Вищу раду правосуддя.

В проект Держбюджету-2024 заклали спеціальні розміри для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів

Прожитковий мінімум для розрахунку окладу судді та прокурора знов відрізнятиметься від звичайного розміру.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США

Спочатку Україна повинна втілювати умови – реформи, зокрема, судову та правоохоронну, а потім отримає кошти від США, - новопризначений Президентом США  спецпредставник з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

  1. В Україні

Начальнику військкомату на Харківщині повідомили про підозру у незаконному переправленні чоловіків через кордон

14:32, 13 вересня 2023
За даними слідства, підозрюваний пропонував потенційним ухилянтам вирішити питання щодо організації незаконного переправлення за кордон.
Начальнику військкомату на Харківщині повідомили про підозру у незаконному переправленні чоловіків через кордон
Джерело фото:gp.gov.ua
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Начальнику одного з РТЦК та СП Харківської області повідомлено про підозру у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та службовому підробленні (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний пропонував потенційним ухилянтам вирішити питання щодо організації незаконного переправлення за кордон.

«У вересні 2022 року полковник підписав та видав військовозобов’язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії.

За видачу цього документу підозрюваний одержав 8 000 доларів США», - пишуть у ОГП.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Джерело фото:gp.gov.ua

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