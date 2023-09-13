У РСУ завершили приймання документів від кандидатів на посаду члена Дорадчої групи експертів

Всього заяви на призначення до першого складу Дорадчої групи експертів подали шестеро кандидатів.

У вівторок, 12 вересня, завершено приймання документів від кандидатів до першого складу Дорадчої групи експертів для призначення на посаду її члена та обрання його заступника Радою суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

Всього заяви на призначення/обрання подали шестеро кандидатів.

1. Волков Олександр Федорович – суддя Верховного Суду України у відставці.

2. Гімон Микола Михайлович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

3. Кузьменко Володимир Володимирович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду.

4. Никифорук Микола Іванович – суддя господарського суду Одеської області у відставці.

5. Петров Євген Вікторович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

6. Романюк Ярослав Михайлович – суддя Верховного Суду України у відставці.

«Засідання Ради суддів України, на якому розглядатиметься питання призначення на посаду члена Дорадчої групи експертів та обрання його заступника, відбудеться 18 вересня 2022 року о 12-00 год (резервний день 19 вересня 2023 року).

Призначення на посаду члена Дорадчої групи експертів та обрання його заступника буде здійснюватися за результатами вивчення поданих документів та співбесіди.

Взяти участь у співбесіді можливо особисто або з використанням відеоконференцзв'язку. Участь у співбесіді є добровільною», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що фактично це буде вже третя спроба РСУ обрати свого представника у склад Дорадчої групи експертів. У лютому 2023 року жоден з трьох кандидатів на посаду члена Дорадчої групи експертів не набрав необхідної кількості голосів. У подальшому було оголошено повторний відбір члена Дорадчої групи, однак до процедури виборів справа недійшла через зміну профільного законодавства. У підсумку, конкурс на члена Дорадчої групи був припинений.

Справа в тому, що 18 серпня Президент підписав закон 3125-IX, який передбачає нові зміни в процедуру обрання суддів Конституційного Суду. Дорадча група буде сформована з 6 осіб, половина з яких – це делеговані міжнародними організаціями та Венеційською комісією експерти. Саме міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидатів на посади суддів КСУ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.