Володимир Зеленський підписав закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду дисциплінарних скарг на суддів

Однак Вища рада правосуддя почне розглядати скарги на суддів після набрання чинності іншим законом про створення Служби дисциплінарних інспекторів, який ще не підписано Президентом.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення функції розгляду дисциплінарних скарг на суддів Вищій раді правосуддя (законопроект 9261).

Втім, таке повернення відбудеться не відразу, а лише після набрання чинності іншим законом про створення Служби дисциплінарних інспекторів, яка згодом має взяти на себе функцію з попередньої фільтрації скарг. Відповідний законопроект про Службу 9483-2 вже ухвалено, і він наразі готується на підпис.

Коли ВРП повернеться до розгляду скарг

Запуск розгляду дисциплінарних скарг ВРП прив’язаний, як вже було сказано, до набрання чинності іншим законом про створення Служби дисциплінарних інспекторів. Отже, якщо законопроект 9483-2 буде швидко передано на підпис та, відповідно, підписано, то процес розгляду ВРП скарг може початися вже наприкінці вересня-початку жовтня 2023 року.

Поки скарги будуть розглядатися, паралельно ВРП має готуватися й до запуску Служби дисциплінарних інспекторів, якій потім відійде відповідна функція.

Тимчасово, до дня початку роботи Служби, повноваження дисциплінарного інспектора здійснюватиме член Дисциплінарної палати ВРП (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ. Такий доповідач не бере участі в голосуванні Дисциплінарної палати під час ухвалення рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді.

Щодо порядку розгляду скарг

Дисциплінарні провадження щодо суддів будуть здійснювати Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи за зверненням Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Днем початку здійснення дисциплінарного провадження є день отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги або день ухвалення Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою чи день отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення ВККС.

Дисциплінарне провадження включає:

1) попередню перевірку дисциплінарної скарги, вивчення матеріалів для встановлення ознак вчинення суддею дисциплінарного проступку, ухвалення рішення про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги, відмову у відкритті дисциплінарної справи або відкриття дисциплінарної справи;

2) підготовку дисциплінарної справи до розгляду, розгляд дисциплінарної справи та ухвалення рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності;

3) розгляд скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

Що буде після створення Служби

Дисциплінарні провадження, у яких на день початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів Дисциплінарною палатою не буде ухвалено рішення про відкриття дисциплінарної справи, з дня початку роботи Служби передадуть дисциплінарним інспекторам, визначеним автоматизованою системою розподілу справ. Перебіг строку у таких дисциплінарних провадженнях переривається та розпочинається заново.

Дисциплінарні провадження, у яких на день початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів Дисциплінарною палатою ухвалено рішення про відкриття дисциплінарної справи, завершуються Дисциплінарною палатою за участю члена Дисциплінарної палати (доповідача).

Такі дисциплінарні провадження не підлягають передачі дисциплінарним інспекторам.

Попередня перевірка дисциплінарних скарг, які надійшли до Вищої ради правосуддя до дня набрання чинності Законом про Службу дисциплінарних інспекторів, здійснюється в розумні строки, але не довше ніж протягом 6 місяців з дня отримання такої скарги доповідачем, визначеним автоматизованою системою розподілу справ для її попередньої перевірки.

Також вносяться зміни до пунктів 2 і 3 частини першої статті 43, яка регулює попередню перевірку скарги.

А саме, передбачається, що Дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя:

2) за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, - залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику;

3) за наявності підстав, визначених пунктами 2, 3 і 6 частини першої статті 44 цього Закону, - передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи.

(Наразі повернення передбачене також, якщо скарга не містить відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді та не містить посилання на фактичні дані (свідчення, докази) щодо дисциплінарного проступку судді. Але відповідно до проекту ці підстави (п. 2 і 3 ст. 44) тепер призводитимуть до передачі скарги на розгляд Дисциплінарної палати для залишення без розгляду або відкриття справи.

Автор: Наталя Мамченко

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