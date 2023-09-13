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Кто претендует на должность члена Совещательной группы экспертов по отбору судей КСУ по квоте Совета судей: фамилии кандидатов

Совет судей Украины 18-19 сентября рассмотрит вопрос назначения члена Совещательной группы экспертов и избрания заместителя по своей квоте.

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Кто претендует на должность члена Совещательной группы экспертов по отбору судей КСУ по квоте Совета судей: фамилии кандидатов

13:07, 13 сентября 2023
Совет судей Украины 18-19 сентября рассмотрит вопрос назначения члена Совещательной группы экспертов и избрания заместителя по своей квоте.
Кто претендует на должность члена Совещательной группы экспертов по отбору судей КСУ по квоте Совета судей: фамилии кандидатов
Источник фото: Совет судей Украины
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Совет судей Украины 18 и 19 сентября (резервный день) 2023 года рассмотрит вопрос назначения по своей квоте сроком 6 лет члена Совещательной группы экспертов для избрания судей Конституционного Суда Украины.

Всего кандидатами на должность члена Совещательной группы экспертов являются шесть судей и судей в отставке:

Волков Александр Федорович – судья Верховного Суда Украины в отставке

Гимон Николай Михайлович – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

Кузьменко Владимир Владимирович – судья Шестого апелляционного административного суда

Никифорук Николай Иванович – судья Хозяйственного суда Одесской области в отставке

Петров Евгений Викторович – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

Романюк Ярослав Михайлович – судья Верховного Суда Украины в отставке

Отметим, что Александр Волков, Николай Гимон и Владимир Кузьменко уже принимали участие в предыдущих попытках ССУ назначить члена Совещательной группы экспертов по своей квоте в 2023 году.

Напомним, что Совет судей уже дважды пытался избрать члена Совещательной группы экспертов по своей квоте. Впрочем, 3 февраля 2023 года ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, а второй конкурс на должность члена Совещательной группы экспертов был прекращен ССУ 23 августа из-за изменения соответствующего законодательства.

Отметим, что задачей Совещательной группы экспертов (состоящей из 6 человек), в состав которой входят представители Президента, Верховной Рады, Совета судей Украины, Венецианской комиссии и два иностранных эксперта, является отбор на конкурсных условиях судей Конституционного Суда от всех субъектов формирования КСУ. Решающий голос в Совещательной группе экспертов имеют иностранные представители.

Автор: Вячеслав Хрипун

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