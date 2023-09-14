Комітет Верховної Ради оголосив конкурс на три вакансії до Конституційного Суду

За квотою парламенту за допомоги Дорадчої групи з міжнародними експертами будуть шукати трьох суддів до КСУ.

Фото: КСУ

Оголошено конкурс на три вакантні крісла у Конституційному Суді України за квотою парламенту. Про це повідомив голова Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов.

«Комітет ухвалив рішення оголосити конкурс на три вакантні посади суддів КСУ за квотою парламенту. Конкурс буде проходити за новою процедурою», зазначив він.

Нагадаємо, зараз у складі КСУ 13 суддів.

Всього ж до складу КСУ мають входити 18 суддів: по 6 від Президента, Верховної Ради та з’їзду суддів.

Стосовно заповненості квоти парламенту, то зараз у складі КСУ за цією квотою перебувають колишня депутатка від «Слуги народу» Ольга Совгиря, науковці Олег Первомайський та Віктор Кичун.

Відбирати трьох нових суддів КСУ будуть за новими правилами – з вирішальним голосом міжнародних експертів, які будуть фільтрувати кандидатів у складі Дорадчої групи експертів.

Так, Президент Володимир Зеленський 18 серпня 2023 року підписав закон 3125-IX (законопроект 9322) про відбір суддів КСУ від усіх суб’єктів формування Дорадчою групою експертів.

Половину групи складуть делеговані міжнародними організаціями та Венеційською комісією люди, які матимуть вирішальний голос при голосуванні за кандидатів до КСУ.

Закон набрав чинності 20 серпня. Відповідно до нього Володимир Зеленський протягом 30 днів з дня набрання чинності законом, тобто, до 20 вересня, призначає особу до першого складу Дорадчої групи експертів та обирає її заступника, про що видає указ.

Апарат ВР за поданням Комітету ВР з питань правової політики до 20 вересня оприлюднює на офіційному веб-сайті ВР оголошення про початок прийняття пропозицій стосовно кандидатури до першого складу Дорадчої групи експертів та її заступника від депутатських фракцій (депутатських груп).

Рада суддів України до 20 серпня призначає особу до першого складу Дорадчої групи експертів та обирає її заступника, про що приймає рішення.

Тут слід зауважити, що Рада суддів вже оприлюднила перелік кандидатів до Дорадчої групи (детальніше тут).

МЗС протягом 10 днів з дня набрання чинності Законом звертається до Венеційської комісії для отримання пропозиції стосовно кандидатури члена до першого складу Дорадчої групи та його заступника, після чого передає отримані пропозиції Кабінету Міністрів.

Також МЗС спільно з Секретаріатом Кабміну протягом 15 днів з дня набрання чинності Законом формує перелік міжнародних організацій. Протягом 5 днів з дня складення відповідного переліку МЗС звертається до міжнародних організацій, включених до такого переліку, для отримання від них пропозицій стосовно кандидатур членів до першого складу Дорадчої групи експертів та їх заступників. Пропозиції передаються КМУ.

Про те, що МЗС уже звернулося з відповідними листами до міжнародних організацій, щоб вони подали кандидатури до Дорадчої групи експертів, зазначив директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

Далі Кабмін протягом 3 днів з дня отримання відповідних пропозицій до першого складу Дорадчої групи від Венеційської комісії та міжнародних організацій видасть розпорядження про призначення осіб до першого складу Дорадчої групи та обрання їх заступників.

Автор: Наталя Мамченко

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